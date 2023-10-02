Безработица на Кубани достигла минимального уровня

В Краснодарском крае уровень безработицы опустился до минимума — 1,5%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, на Кубани открыто почти 80 тыс. вакансий, а работу в то же время ищут лишь 13 тыс. человек. Господин Кондратьев поручил профильным ведомствам составить точные прогнозы развития экономики в регионе, чтобы корректировать программы обучения специалистов в средних специальных образовательных организациях.

«Нам важно понимать, какие специалисты понадобятся в ближайшее время, чтобы вовремя реагировать на запросы рынка труда»,— написал губернатор.

Вячеслав Рыжков

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