Жителя поселка Балезино будут судить за убийство сестры из-за бытовой ссоры

Перед судом в Удмуртии предстанет 51-летний житель поселка Балезино, которого обвиняют в избиении сестры до смерти (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, причиной трагедии стал конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В частности, по данным следствия, мужчина со своей 57-летней сестрой вместе употребляли алкоголь. Однако между ними из-за бытовой проблемы произошла ссора, в ходе которой брат взял деревянный предмет и избил женщину. От полученных травм она скончалась.

Уголовное дело направлено в суд.