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Геннадия Бондарева переизбрали главой Грайворонского округа Белгородской области

Совет депутатов Грайворонского городского округа Белгородской области избрал главой муниципального образования Геннадия Бондарева, который занимает эту должность с 2018 года. Срок действия его полномочий составит пять лет. Об этом сообщили в администрации округа.

В конкурсе по выбору кандидатов на должность главы горокруга участвовали три человека — имена еще двоих не раскрываются. Комиссия отсеяла одного из них, а парламентарии единогласно проголосовали за господина Бондарева. Он не стал комментировать свое назначение в соцсетях, только поздравил Андрея Попова с назначением на должность председателя совета депутатов и анонсировал прямой эфир, на котором ответит на десять вопросов граждан.

Геннадию Бондареву 63 года. Он родился в селе Марьевка Красногвардейского района Белгородской области. В 1985 году окончил историко-филологический факультет Белгородского педагогического института имени Ольминского (сегодня — Белгородский государственный национальный исследовательский университет). Его карьера началась со средней школы Белгородского района. В 1989 году он переехал в райцентр Борисовка по приглашению райкома КПСС, где впоследствии занимал должности инструктора отдела организационно-партийной работы, заведующего идеологическим отделом, заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы. В сентябре 1990-го был избран первым секретарем Борисовского райкома КПСС. В сентябре 1991-го создал крестьянско-фермерское хозяйство «Агро», а в декабре 1997 года перешел работать в ЗАО «Агро-промышленное предприятие "РИФ"» на должность исполнительного директора. В декабре 1999 года был избран главой администрации Борисовского района, в октябре 2001-го — депутатом Белгородской облдумы третьего созыва.

По данным Rusprofile.ru, с 2014 по 2016 год господин Бондарев был председателем комиссии по госрегулированию цен и тарифов в Белгородской области (сегодня — управление). В 2017-2018 годах возглавлял администрацию Грайворонского района, пока его не переименовали в Грайворонский городской округ.

Алина Морозова

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