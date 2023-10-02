В минувшие выходные в Татарстане температура была на 4-6 градусов выше нормы

В Татарстане в прошедшие выходные температура воздуха оказалась на 4-6 градусов выше нормы. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра. Днем воздух прогревался до 17..23°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ближайшие сутки в Татарстане прогнозируют небольшие и умеренные дожди, возможна гроза. Ночью столбики термометров опустятся до 7..12°, днем воздух прогреется до 14..19°. Похожая погода прогнозируются и 4 октября. При этом ночью температура упадет до 2..7°.

5 октября же в Татарстане температура поднимется до 8..13 ночью и до 14..19. Местами также ожидаются небольшие дожди и сильный юго-западный ветер порывами 15-18 м/с.

"Ъ-Казань"