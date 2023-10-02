Из Казани в рамках осеннего призыва планируют отправить в войска 700 человек

В рамках осеннего призыва в армию из Казани планируют отправить в войска РФ порядка 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Осенний призыв стартовал в РФ сегодня, 2 октября. Он продлится до конца года. Казанцы будут отправлены в войска РФ до 27 декабря.

Военную службу казанские призывники будут проходить в пунктах постоянной дислокации воинских частей ВС РФ и других воинских формирований на территории страны. В новые регионы и в зону спецоперации их отправлять не планируют.

"Ъ-Казань"