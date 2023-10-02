Трех молодых людей осудили за убийство жителя Выселковского района

Краснодарский краевой суд признал троих молодых людей виновными в убийстве жителя Выселковского района. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, им назначено до 13,5 лет лишения свободы.

По данным следствия, Алексей Калашников предложил несовершеннолетним Кириллу Лопатину и Никите Ревенку пойти на тяжкое преступление. 6 января 2022 года они выбрали способ убийства и около полуночи пришли к дому жертвы в станице Новодонецкой. Они выманили мужчину из дома, ударили его по голове стволом и обухом топора. Когда мужчина скончался, его тело сбросили в колодец во дворе, засыпав кирпичной кладкой. Из дома погибшего преступники украли 807 тыс. руб. и распределили между собой.

В отношении Алексея Калашникова было возбуждено уголовное дело за разбой, убийство и вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления (по п. «в» ч. 4 ст. 162; п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 150 УК РФ). Остальных осудили за разбой и убийство. Раскаялся в содеянном и попросил прощения у семьи погибшего только Лопатин. Остальные подсудимые заявили, что им сказать нечего.

Суд назначил Калашникову 13,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Лопатин осужден на 6,5 лет, Ревенок — на семь лет колонии общего режима. Также с осужденных взыскано 750 тыс. руб. компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

Георгий Ефименко

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