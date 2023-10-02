Нижегородскую «Муниципальную недвижимость» докапитализируют на 32 млн рублей

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление об увеличении уставного фонда МП «Муниципальная недвижимость» на 32,2 млн руб., документ опубликован на сайте городской администрации.

Докапитализация планируется за счет субсидии городского бюджета. Размер уставного фонда муниципального предприятия составит 47,5 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», МП «Муниципальная нежвижимость» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1997 году, уставный капитал в 2021 году составлял 15,3 млн руб. Предприятие принадлежит городу Нижнего Новгороду. И.о. директора Артем Савин. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Выручка предприятия в 2022 году составила 19,1 млн руб., прибыль – 4,1 млн руб., активы оценивались в 117,9 млн руб.