Илдуса Нафикова 4 октября представят коллективу прокуратуры Марий Эл

Нового прокурора Марий Эл Илдуса Нификова представят коллективу надзорного органа в среду 4 октября. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Ожидается, что на представление в Марий Эл приедет заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин.

Илдус Нафиков более 10 лет возглавлял прокуратуру Татарстана. В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ о его назначении прокурором Марий Эл.

Новым прокурором Татарстана в свою очередь назначен Альберт Суяргулов, бывший заместитель прокурора Санкт-Петербурга. К работе в республике господин Суяргулов пока не приступил. В пресс-службе прокуратуры Татарстана не располагают информации, когда планируется представить нового прокурора коллективу.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"