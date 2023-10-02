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Погибшего в СВО рядового Андрея Григоровского похоронят в Удмуртии

В Каракулинском районе Удмуртии 3 октября пройдут похороны Андрея Григоровского, погибшего при выполнении боевого долга в ходе спецоперации. Рядового за отвагу и самоотверженность посмертно наградили Орденом Мужества, сообщил во «ВКонтакте» глава района Михаил Белевцев.

Андрей Григоровский отправился исполнять боевой долг после того, как заключил контракт. «Андрей Владимирович — гордость Каракулинского района, настоящий герой, который до конца остался верным воинской присяге»,— написал господин Белевцев.

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