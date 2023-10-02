В Челябинске УФАС возбудило дело по рекламным листовкам, похожим на квитанции

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило в отношении ООО «Уралгазвервис» дело по признакам нарушения рекламного законодательства. Компания распространяла листовки, похожие на квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Компания, которая занимается ремонтом и обслуживанием газового оборудования, раскладывала листовки по почтовым ящикам в многоквартирных домах. Один из челябинцев пожаловался на УФАС, заявив, что реклама вводит его в заблуждение, поскольку похожа на платежную квитанцию от коммунальных организаций.

В результате проверки и опроса горожан Челябинское УФАС усмотрело в действиях компании признаки нарушения ч.7 ст.5 Закона о рекламе, которой не допускается реклама, где отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре или услуге, условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте