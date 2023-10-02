Депутаты заксобрания снова предложили вернуть прямые выборы в муниципалитетах

Руководители фракций ЛДПР, «Справедливая Россия — патриоты — За правду», КПРФ и «Новые люди» внесли в Законодательное собрание Пермского края законопроект о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов региона. Об этом сообщил руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников в своем телеграм-канале. По словам депутата, его фракция считает, что легитимность руководителя, который не был избран населением, находится под вопросом. Также в ЛДПР полагают, что региональная власть выбирает на должность глав муниципалитетов «лояльных людей», которые «не всегда умеют хорошо работать и не всегда подходят местным элитам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По мнению ЛДПР, решение об отмене прямых выборов глав муниципальных образований в Пермском крае году было «направлено на полный контроль над муниципалитетами» и «выгодно до сих пор только одной партии». «Я не понимаю, почему население, которое имеет право выбирать главу государства или главу субъекта проявляет при этом разумность, на муниципальном уровне эту разумность потеряет. Считаю, жители вправе сами себе выбирать главу»,— добавил Олег Постников.

В едином виртуальном кабинете депутата регионального парламента законопроект пока не опубликован.

Прямые выборы руководителей муниципалитетов в Пермском крае были отменены в 2014 году. Тогда краевой парламент по инициативе Совета глав муниципальных образований принял законопроект, согласно которому главы муниципалитетов избираются представительными органами по результатам конкурсного отбора.

Это не первая инициатива парламентской оппозиции о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов. В 2016 году краевое заксобрание рассмотрело ряд подобных проектов, однако все они были отклонены. Еще одна попытка была предпринята в 2019 году, но большинство депутатов вновь поддержали консервативную инициативу, сохранявшую конкурсный отбор.