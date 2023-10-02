Стоимость жилья на вторичном рынке в Ижевске выросла до 3,9 млн рублей

В столице Удмуртии на вторичном рынке стоимость жилья по итогу третьего квартала 2023 года выросла на 1,1% и составила 3,9 млн руб. С начала года ценник вырос на 9,9%, сообщает пресс-служба сервиса «Мир квартир». При этом стоимость квадратного метра достигла 78,6 тыс. руб. Рост с начала года — 9,3%, в третьем квартале — 1,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Отметим, что с июля по сентябрь квадратный метр и среднее предложение на вторичном рынке подорожали в 66 городах из 70. Снизился ценник в Пензе — 8,8%, Сочи — 1,8%, Ленинградской области — 1,3%, Краснодаре — 0,8%. Однако особенно сильно «квадрат» недвижимости подорожал в Перми — 9,7%, Нижнем Тагиле — 7,2%, Челябинске — 5,8%.