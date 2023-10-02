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Предпринимателя будут судить за махинации при установке оборудования в больнице

Директор московской строительной фирмы предстанет перед судом за особо крупное мошенничество при строительных работах на объекте министерства здравоохранения Краснодарского края, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. Ущерб региональному бюджету от действий злоумышленника оценивается в 159 млн руб.

По данным полиции, предприниматель работал в рамках государственного контракта на установку систем вентиляционного оборудования в строящемся учреждении здравоохранения Кубани. Выполняя контракт, директор фирмы установил на объекте оборудование, не соответствующее проектно-сметной документации, а в актах о приемке выполненных работ отразил недостоверные сведения о производителе.

Злоумышленник действовал совместно с сообщником, который скрылся от следствия и объявлен в розыск. ГУ МВД сообщает, что ущерб, нанесенный преступлением, возмещен за счет арестованного имущества бизнесмена.

Анна Перова, Краснодар

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