В Казани установили оборудование для оплаты проезда через систему распознавания лиц

На станции казанского метро «Козья Слобода» появилось оборудование для оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Оборудование в данный момент установлено на двух турникетах станции. Пока оно работает в тестовом формате, а программное обеспечение для этих целей находится в разработке. При этом на других станциях устанавливать оборудование не планируют. Кроме того, у Казани пока нет планов запуска новой системы оплаты проезда.

"Ъ-Казань"