Шарафиев предложил ограничить высказывания депутатов о СВО

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев (ЛДПР) считает, что парламентариев нужно ограничить в высказываниях на тему специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

«Совсем недавно запретили для большинства депутатов ГД РФ командировки в СВО. Не мешало бы и вовсе некоторым "деятелям" из Госдумы запретить высказываться на тему СВО»,— написал господин Шарафиев в своем Telegram-канале.

Возмущение татарстанского депутата вызвало заявление, которое было опубликовано на сайте движения «Патриоты России» (его лидер Геннадий Семигин возглавляет комитет Госдумы по делам национальностей), где говорилось, что чеченскому батальону «Ахмат» приходится «пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя».

«Наши бойцы достойно выполняют задачи в рамках специальной военной операции — мобилизованные, контрактники, добровольцы. Бойцы разных национальностей и разных конфессий. Все героически сражаются на поле боя, защищая интересы нашей страны!»,— отреагировал Эдуард Шарафиев, предложив «гнать пинками» господина Семигина из Госдумы.

Отметим, что сам Геннадий Семигин уже заявил, что сайт «Патриотов России» взломали. Он обратился по этому поводу к председателю СКР Александру Бастрыкину.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"