«Луидор-Уфа» поставит 33 автобуса для сел и городов Башкирии

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии заключило контракт на поставку 33 автобусов среднего класса для городов и сел с ООО «Луидор-Уфа», сообщается на сайте госзакупок. Контракт подписан по начальной цене — 204,7 млн руб., закупку профинансирует бюджет республики.

По условиям торгов, победитель обязан в течение двух месяцев поставить автобусы не ранее 2023 года выпуска светлых оттенков.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», на покупку 20 туристических автобусов большого класса и 58 автобусов малого класса республиканский минтранс потратит до 810 млн руб.

ООО «Луидор-Уфа» зарегистрировано в октябре 2012 года. Компания занимается торговлей транспортными средствами. Владельцы — Сергей Корнилов, Мария Тихонова и Денис Серпухов. В 2022 году выручка составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 193,1 млн руб.

Майя Иванова

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