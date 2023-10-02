1 000 звонков в день принимает кол-центр «Росводоканал Краснодар»

Первые звонки от горожан поступили в кол-центр «Росводоканал Краснодар» 13 лет назад. За этот период, по статистике сотрудников кол-центра, количество звонков составило почти 2 млн. Ежедневно тысячи горожан звонит с вопросами о плановых и аварийных работах, тарифах на услуги, процедурах подачи заявки на установку приборов учета, оплатах по счетам и многом другом.

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Кроме получения информации, краснодарцы сами сообщают специалистам кол-центра о повреждениях на сетях, отсутствующих крышках колодцев. Благодаря бдительности горожан аварийные бригады оперативно устраняют нештатные ситуации.

Сейчас в кол-центре водоканала работает 10 специалистов. Каждый с опытом работы от 5-ти до 10-ти лет.

«Здесь работают только те, кто любит видеть результат своего труда, кому нравится помогать людям, кто умеет быть собранным, ответственным и стрессоустойчивым. Зачастую диалог с абонентом начинается с недовольства на другом конце провода, что вполне резонно, если сложилась аварийная ситуация – человек испытывает дискомфорт и хочет узнать, когда это закончится. Мы снижаем градус напряжения, поясняя, что именно делается и в какие сроки закончится», - говорит начальник кол-центра «Росводоканал Краснодар» Наталья Палецкая.

Сотрудники кол-центра краснодарского водоканала всегда готовы оперативно предоставить информацию о проведении на сетях профилактических и ремонтных работ. Они регистрируют заявки по аварийным ситуациям, по качеству воды и слабому давлению, что снимает нагрузку с Центральной диспетчерской службы предприятия.

«Размышляя о высокой скорости, с которой в современном мире происходят изменения, мы считаем, что одно должно оставаться всегда незыблимым – это доброта. Поэтому у нас работают только такие специалисты, для которых отзывчивость и доброжелательность – это не просто слова», - рассказывает Наталья Палецкая.

В среднем специалисты кол-центр обрабатывают до 1 000 звонков в день. В период аварий - до 1 200 звонков. Ежемесячно это от 12 000 до 13 000 звонков. С начала этого года уже принято свыше 114 000 входящих звонков.

За прошедший год удалось улучшить качество информирования граждан о плановых отключениях на сетях водоснабжения и водоотведения. На сайте «Росводоканал Краснодар» появилась возможность узнать план отключений на ближайшие дни. Кроме того, жители могут подписаться на получение уведомлений об отключениях, узнать о выезде бригад специалистов по адресу.

Телефон кол-центра «Росводоканал Краснодар» работает ежедневно без выходных и перерывов с 08:00 до 20:00. На связи находятся одновременно шесть операторов.

Позвонив по телефону кол-центра – 8 (861) 217-03-33 или 8-800-200-36-46, жители города могут получить информацию о тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения, графике работы предприятия, правилах получения технических условий подключения для физических и юридических лиц и многом другом.

https://krasnodar.rosvodokanal.ru/