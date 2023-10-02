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В Оренбуржье после вмешательства Генпрокурора России отремонтировали дорогу

В Оренбуржье после вмешательства Генпрокурора России Игоря Краснова отремонтировали дорогу между селами Буранное и Линевка в Соль-Илецком городском округе. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, к Игорю Краснову во время приема граждан в Оренбурге обратился директор сельскохозяйственного предприятия по вопросу ненадлежащего состояния дороги. Она используется не только аграриями для вывоза продукции, но и является основным для транспортного сообщения между двумя населенными пунктами. Выяснилось, что на дороге имелись значительные неровности, просадка проезжей части и иные дефекты.

Прокуратура области внесла представление директору ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области», после чего дорога была отремонтирована.

Андрей Сазонов

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