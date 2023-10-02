Суд взыскал с Mash 350 тыс. руб. по иску Егора Крида

Савеловский суд Москвы взыскал с Telegram-канала Mash 350 тыс. руб. по иску певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) из-за поста о его причастности к неуплате налогов, сообщила ТАСС пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уточняется, что иск удовлетворен частично — Егор Крид требовал взыскать с Mash 1 млн руб. Суд признал сведения, распространяемые Telegram-каналом, не соответствующими действительности, и постановил запретить их распространение и опровергнуть в течение десяти дней после вступления решения суда в законную силу, передает агентство.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился ТАСС, поводом для иска стал пост Mash от 29 апреля 2023 года, в котором утверждалось, что Егор Крид попал в «черный список инфоцыган», составленный МВД России, и его собираются проверить на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег.

Это уже второй иск артиста к Mash. В июне Егор Крид подал в суд на Telegram-канал за публикацию, в которой утверждалось, что певец получил 4,5 млн руб. за участие в проекте «Разговоры о важном». По информации ТАСС, сейчас этот иск рассматривается Савеловским судом.

Эрдни Кагалтынов