9-летняя девочка попала под колеса автомобиля на улице Коммунаров в Ижевске
В столице Удмуртии на улице Коммунаров 1 октября произошла дорожная авария, в которой пострадал ребенок. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, около 18:00 под колеса автомобиля «ВАЗ 2104», которым управлял 35-летний водитель, попала 9-летняя девочка. Она внезапно выбежала из-за припаркованного автомобиля.
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате наезда девочка получила травмы. Ей потребовалась госпитализация.