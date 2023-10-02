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9-летняя девочка попала под колеса автомобиля на улице Коммунаров в Ижевске

В столице Удмуртии на улице Коммунаров 1 октября произошла дорожная авария, в которой пострадал ребенок. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, около 18:00 под колеса автомобиля «ВАЗ 2104», которым управлял 35-летний водитель, попала 9-летняя девочка. Она внезапно выбежала из-за припаркованного автомобиля.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате наезда девочка получила травмы. Ей потребовалась госпитализация.

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