Жителя Бирска приговорили к 17 годам колонии за убийство женщины-инвалида

Верховный суд Башкирии вынес приговор жителю Бирска 38-летнему Дмитрию Гордееву. Он признан виновным в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом (п.п. «в, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к 17 годам исправительной колонии строгого режима.

Как было установлено в суде, в 2020--2022 годах Дмитрий Гордеев снимал комнату в доме 45-летней женщины-инвалида второй группы. Она не могла ходить, и постоялец согласился ухаживать за женщиной.

В ноябре 2022 года Дмитрий Гордеев выпил алкоголь, что не понравилось хозяйке дома, она вызвала полицейских, которые выпроводили Дмитрия Гордеева из жилища. Из чувства мести, вернувшись домой, подсудимый поджег зажигалкой шторы на веранде и скрылся с места преступления.

В результате пожара женщина погибла от острого отравления окисью углерода. Соседям, в том числе двоим детям, удалось спастись. Огнем были уничтожены две квартиры. Общая сумма ущерба составила более 1,9 млн руб.

Подсудимый частично признал вину.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте