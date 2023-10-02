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Власти Оренбурга прокомментировали ситуацию с обвалившимся потолком в гимназии

Власти Оренбурга прокомментировали ситуацию с обвалившимся потолком в гимназии №2. По данным горадминистрации, никто не пострадал, а безопасности школьников ничего не угрожает.

По данным властей со ссылкой на руководство учебного заведения, инцидент произошел не в том корпусе, где к 1 сентября был закончен ремонт кровли. На первом этаже педагог решила открыть окно и неудачно дернула жалюзи. После этого выпало четыре плитки подвесного потолка.

Евгений Чернов

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