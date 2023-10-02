На Ямале 3 октября ожидается мокрый снег, дождь и ветер с порывами до 20 м/c

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа во вторник, 3 октября, ожидается дождь, мокрый снег и ветер 8-13 м/c. Как сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС, порывы ветра могут составить 15-20 м/c.

По данным Ямало-Ненецкого филиала Обь-Иртышского гидрометцентра, 3 октября ночью в Салехарде температура воздуха составит около +2°, а днем — +6°. Ожидаются небольшие кратковременные осадки.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа, возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам, в том числе на паромной переправе. Из-за непогоды движение могут полностью перекрыть.

Полина Хабарова

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