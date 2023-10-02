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Нижегородские фермеры получат 38 млн рублей на развитие агротуризма

Четыре нижегородских фермера получат гранты минсельхоза России по программе развития агротуризма на общую сумму 38 млн руб. Как сообщили в областном правительстве, проекты, на которые будут выделены федеральные средства. Должны быть реализованы в 2024 году.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В частности, гранты по 10 млн руб. получат фермеры Алексей Зайцев из Вада (проект «Вадская слобода»), Александр Иванов из Шаранги (проект «Тайны Юронги») и Олег Козлов из Варнавина (проекты «Фермерская деревня» и постоялый двор «Золотой теленок»). Кроме того, 8 млн руб. получит фермер из Павлова Николай Молоков на проект «Козья ферма Молоковых».

Грантовые средства фермеры направят на строительство туристических домиков и благоустройство территории. Все проекты имеют гастрономическую составляющую. Кроме того, для туристов планируется организовывать охоту, рыбалку, пешие туры, верховую езду и другие услуги.

Андрей Репин

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