Кубок Татарстана по гонкам по бездорожью отменили из-за медведей

В Татарстане кубок региона по гонкам по бездорожью «Распутье» в этом году решено отменить из-за медведей. Об этом сообщает «РБК Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам главы клуба внедорожного движения Павла Лыловв, в ходе прокладки трассы было обнаружено много следов медведей и их лежанок.

«Когда мы начали узнавать, то выяснилось, что именно в этом лесу медведей очень много: от больших до самых маленьких. И та трасса, которая проходит по лесу, как раз пролегает по их берлогам»,— заявил господин Лылов.

Он добавил, что организаторы мероприятия попытались создать другой маршрут для участников соревнования по берегам Камы, но тот не соответствовал требованиям турнира.

"Ъ-Казань"