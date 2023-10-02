Челябинская область будет сотрудничать с Кузбассом в торгово-промышленной сфере

Заключено соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах между Челябинской областью и Кемеровской областью — Кузбассом. Документ подписали главы регионов Алексей Текслер и Сергей Цивилев. Об этом сообщают в правительстве Челябинской области.

В рамках подписания соглашения губернаторы отметили, что между обеими регионами есть общие задачи, в том числе по усилению промышленной кооперации, сотрудничеству в научно-производственной сфере, развитии гуманитарных связей в образовании и культуре.

«У нас промышленный регион, Кузбасс — угледобыча. В нашем регионе также активно работают машиностроительные предприятия, которые занимаются горнодобывающим оборудованием, специальной техникой. Наши тесные экономические связи сложились исторически и у них есть серьезная перспектива развития»,— подчеркнул Алексей Текслер.

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