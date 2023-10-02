Мэрия Нижнего Новгорода требует от кришнаитов снести самовольные постройки

Администрация Нижнего Новгорода в арбитражном суде потребовала от Нижегородского городского общества сознания Кришны снести три самовольные постройки у дома № 14 «Б» на улице Черниговской. Представитель мэрии в понедельник сообщила суду, что гаражи выявила административно-техническая инспекция и посчитала, что они относятся к религиозному объединению, арендующему муниципальное здание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Доказательствами принадлежности гаражей кришнаитам инспекторы посчитали таблички с названием организации. Однако юрист мэрии пояснила, что вывеска имеется лишь на самом здании, а на гаражах их нет, как и фотографий спорных строений: в качестве доказательств инспекция представила лишь изображения дома. В итоге ни мэрия, ни суд, ни привлеченное третьим лицом министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области не могут понять, что это за постройки, кому они принадлежат и кто ими пользуется. Известно, что они находятся на соседнем земельном участке. Сами кришнаиты в своем отзыве на исковое заявление отрицают, что имеют отношения к гаражам, и просят отказать в иске.

Судья Роман Олисов отправил истцов разбираться с предметом иска и собирать материалы дела. «Инспекторы ходят, что-то фотографируют и делают без всякого соображения. А мы пытаемся на основании совершенно бездумно оформленных документов разобраться в ситуации. Ничего не получается, понятное дело»,— раскритиковал работу истцов судья. Господин Олисов поручил им сфотографировать спорные постройки, собрать дополнительные доказательства по делу, составить совместный акт и отложил разбирательство до 7 ноября.

Владимир Зубарев