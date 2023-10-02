В Прикамье планируют предоставлять бесплатную землю участникам СВО

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение Законодательного собрания Прикамья проект закона о предоставлении бесплатных земельных участков жителям региона, которые являются участниками спецоперации на Украине. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, в случае принятия законопроекта, новая мера поддержки вступит в силу с января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Земли смогут получить участники СВО, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. Предполагается, что право на получение бесплатного участка будут иметь военнослужащие (в том числе уволенные в запас), граждане, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, а также те, кто проходил службу в войсках Росгвардии и имеют специальные звания полиции. В случае гибели участника СВО льготу сможет получить его семья. Земельные участки предлагается предоставлять в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

Проект закона будет рассмотрен на заседании краевого заксобрания в октябре.