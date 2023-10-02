Андрей Борисов назначен главой Центрального округа Курска

Глава Курска Игорь Куцак подписал распоряжение о назначении Андрея Борисова на должность главы администрации Центрального округа облцентра. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. С апреля 2023 года в статусе исполняющей обязанности этот пост занимала Юлия Романчук. С 2019 года этой структурой руководил Олег Лемтюгов, претендовавший на пост мэра Курска.

Господин Борисов с 2020 года возглавлял администрацию Сеймского округа. Он приступит к новым обязанностям 10 октября. Это место как исполняющий обязанности займет его заместитель Олег Васильев.

Андрей Борисов родился в 1971 году в Курске. В 1993-м окончил Курский педагогический институт (сегодня — Курский государственный университет), в 2002-м — Орловскую академию госслужбы (сегодня — Среднерусский институт управления). Его карьера началась с должности учителя истории в школе №45 в 1994 году. Через пять лет он перешел на госслужбу в администрацию Сеймского округа, где занимал должности замруководителя и руководителя. Также господин Борисов успел поработать замглавы Центрального округа и взять перерыв на труд в «различных организациях».

В начале 2022 года мэрию Курска возглавил председатель регионального комитета по имуществу Игорь Куцак. После этого из городской администрации ушли несколько чиновников, в том числе вице-мэры. Некоторые перешли в областную власть, тогда как региональные служащие устроились в мэрию.

После чего началась смена власти в облцентре — в материале «Ъ-Черноземье» «Тяжеловесу подготовили место».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте