За январь–август турпоток в Татарстан вырос на 53%
Турпоток в Татарстан по итогам восьми месяцев этого года вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в ходе сессии Международного туристского форума «Ориентиры будущего» заявила глава проекта «VK места» Ирина Саютина.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
По ее словам, число туристов в возрасте до 24 лет в этом году оказалось на 76% больше, чем за все 12 месяцев 2022-го. Большая часть путешественников была из Москвы и Подмосковья.
Кроме того, на 60% выросло число туристов, приезжающих в Казань на один день.