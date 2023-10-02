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За январь–август турпоток в Татарстан вырос на 53%

Турпоток в Татарстан по итогам восьми месяцев этого года вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в ходе сессии Международного туристского форума «Ориентиры будущего» заявила глава проекта «VK места» Ирина Саютина.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По ее словам, число туристов в возрасте до 24 лет в этом году оказалось на 76% больше, чем за все 12 месяцев 2022-го. Большая часть путешественников была из Москвы и Подмосковья.

Кроме того, на 60% выросло число туристов, приезжающих в Казань на один день.

"Ъ-Казань"

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