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Из Калужской области в Новороссийск выехал первый скоростной контейнерный поезд

Из Калужской области в Новороссийск в тестовом режиме был запущен первый скоростной контейнерный поезд. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Фото: Пресс-служба РЖД

Фото: Пресс-служба РЖД

Состав включает фитинговые платформы, специально сконструированные для движения со скоростью 140 км/ч.

«Благодаря этому новый экспресс движется практически в два раза быстрее обычных контейнерных поездов»,— говорится в сообщении.

В первый рейс отправили 20 скоростных вагонов. Всего в порт доставят 80 крупнотоннажных контейнеров. Время в пути составит около 24 часов.

Из Новороссийска груз отправится ускоренными морскими линиями ГК «Силмар» в Индию, Объединенные Арабские Эмираты и в государства Юго-Восточной Азии.

Анастасия Донскова

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