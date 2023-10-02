Бывший гендиректор компании-подрядчика по берегоукреплению в Усть-Качке приговорен к пяти годам общего режима

Ленинский районный суд Перми огласил приговор бывшему гендиректору столичного ООО «Сириус» Владимиру Газаряну. Данная компания была подрядчиком работ по укреплению берега Камы в селе Усть-Качка. Господин Газарян был задержан в прошлом году в рамках расследования уголовного дела о хищении 68,6 млн руб. при выполнении этого подряда. Как сообщает «РБК-Пермь», суд признал экс-руководителя «Сириуса» виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и изготовлении поддельных платежных поручений (ч. 1 ст. 187 УК РФ). По совокупности наказаний ему определено 5 лет заключения в ИК общего режима со штрафом 350 тыс. руб., а также с лишением права занимать руководящие должности в строительстве на 1 год 6 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Лобанов, «РБК-Пермь» Фото: Михаил Лобанов, «РБК-Пермь»

Иск о возмещении ущерба на 68,6 млн руб., заявленный прокуратурой Пермского края, решено передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. В качестве обеспечения иска надзорного органа сохранен арест на имущество Владимира Газаряна. Это шесть объектов недвижимости, расположенных в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Белгороде и Белгородской области.

Адвокат господина Газаряна Владимир Белев сообщил о намерении обжаловать приговор.

Напомним, расследование данного уголовного дела было завершено в марте этого года. По версии следствия, господин Газарян изготовил фиктивные акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости. Фактически же работы на объекте строительства не выполнялись. Похищенные денежные средства предприниматель перевел на свои собственные счета, счета родственников, подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих свою финансово-хозяйственную деятельность. После возбуждения уголовного дела Владимир Газарян скрылся от следствия, в августе прошлого года его задержали в Хабаровске.