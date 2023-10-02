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Бюджет Красноярска 2023 года вырастет на 5,9 млрд рублей

Мэрия Красноярска намерена увеличить доходную часть бюджета 2023 года на 5,9 млрд руб., расходную — на 4,7 млрд руб. Соответствующие поправки внесены на рассмотрение горсовета.

По данным мэрии Красноярска, из суммы дополнительных доходов 0,8 млрд руб. приходятся на собственные доходы бюджета, более 5 млрд руб. — на финансовую помощь из вышестоящих бюджетов. Средства пойдут, в частности, на проектирование трех школ в микрорайонах «Солнечный», «Покровский» и «Агроуниверситет».

В случае утверждения корректировки доходы увеличатся до 60 млрд руб. расходы — до 60,7 млрд руб. Дефицит составит 681,7 млн руб., сократившись на 1,2 млрд руб. по сравнению с действующей редакцией бюджета.

Напомним, что по итогам голосования 8-10 сентября 2023 года был избран новый состав горсовета Красноярска. Его первая, установочная сессия состоится 3 октября. Поправки в бюджет планируется рассмотреть на заседании 17 октября.

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Валерий Лавский

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