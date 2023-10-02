Экспорт зерна в Ставропольском крае увеличился на 32% с начала 2023 года

С начала текущего года Ставропольский край экспортировал 698,4 тыс. т зерна, что на 32% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «РБК Кавказ» со ссылкой на пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

В 2023 году ключевыми направлениями экспорта для Ставропольского края стал Азербайджан (410,9 тыс. т), Беларусь (167,4 тыс. т) и Армения (59,1 тыс. т).

В 2022 году за тот же период времени регион экспортировал 527,1 тыс. т зерна, а в 2021 году за весь год край поставил за рубеж только 626,9 тыс. т зерновых.

Анастасия Назарова