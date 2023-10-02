Сочинская ГК «Метрополис» сменила название на «Десо»

Группа компаний «Метрополис» изменила название на «Десо». Об этом «Ъ-Кубань» сообщила глава холдинга, депутат ЗСК Анна Невзорова. Смену наименования в компании объяснили стремлением к новаторству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Десо» Фото: ГК «Десо»

«Мы меняемся, чтобы менять родной Сочи: ради сохранения и приумножения его природного и архитектурного наследия, ради будущего. С 2007 года нас знают как Группу компаний “Метрополис” — надежного и ответственного застройщика. Теперь мы группа компаний “Десо” — девелопер Сочи, визионер, определяющий его облик», — отметила госпожа Невзорова.

Ребрендинг затронет фирменные цвета и стиль компании, а также логотип.

ГК «Метрополис» — строительный холдинг, созданный в Сочи 16 лет назад. Компания занимается созданием жилищных проектов и принимает активное участие в благоустройстве курорта, в том числе набережной пляжа «Ривьера», пляжа «Маяк», набережной реки Сочи, пешего маршрута в Красной Поляне и пр. Под новым именем холдинг продолжит преображать городскую среду, заниматься строительством жилой и гостиничной недвижимости, комплексно развивать территории.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram