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Начальника уфимского железнодорожного вокзала заключили под стражу на два месяца

Советский райсуд Уфы, рассмотрев ходатайство следователя, заключил под стражу до 27 ноября начальника уфимского железнодорожного вокзала Олега Мигунова. Он обвиняется в получении взяток, в том числе в крупном размере (ч. 2, п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Следователь указывал, что Олег Мигунов обвиняется в совершении двух особо тяжких и одного тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Защита обвиняемого просила отправить его под домашний арест. Помощник прокурора просил удовлетворить ходатайство следователя.

Венера Хисамова

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