Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Транспорт начнет ходить до мкр Березово в Ижевске по требованию суда

В столице Удмуртии суд обязал администрацию города организовать движение транспорта до мкр Березово. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, к данному решению привела проверка, организованная из-за жалоб жителей.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В частности, администрация не организовала перевозки пассажиров до микрорайонов Радужный, Новые Парники и Березово. Для защиты прав жителей в суд был подан иск, по результатам рассмотрения которого муниципалитет обязали организовать движение транспорта.

За исполнением решения продолжает следить прокуратура.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...