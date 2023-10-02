Транспорт начнет ходить до мкр Березово в Ижевске по требованию суда
В столице Удмуртии суд обязал администрацию города организовать движение транспорта до мкр Березово. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, к данному решению привела проверка, организованная из-за жалоб жителей.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
В частности, администрация не организовала перевозки пассажиров до микрорайонов Радужный, Новые Парники и Березово. Для защиты прав жителей в суд был подан иск, по результатам рассмотрения которого муниципалитет обязали организовать движение транспорта.
За исполнением решения продолжает следить прокуратура.