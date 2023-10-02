В центре Уфы возведут жилой комплекс до 32 этажей

Администрация Уфы утвердила проект планировки территории, ограниченной улицами Большая Гражданская, 50-летия Октября, Пархоменко и бульваром Ибрагимова площадью 19,9 га. Застройщиком является ООО СЗ «Небо столицы» (входит в ГК «Первый трест»). Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

В квартале снесут хозяйственные постройки и гаражи общей площадью 4,2 тыс. кв. м, на месте которых в западной части построят жилой дом переменной высотности от 10 до 32 этажей общей площадью квартир 22,5 тыс. кв. м с паркингом на 165 машиномест. В юго-восточной части территории расположится шестиэтажный закрытый паркинг на 240 машиномест. Новое жильье рассчитано на 1,8 тыс. человек. Проектом предусмотрена реконструкция лицея №96 с увеличением площади участка и вместимости до 1,65 тыс. мест (в две смены), а также расширение детского сада «Альфа» с 60 до 160 мест.

В настоящее время в квартале, где компания уже построила жилой комплекс бизнес-класса Grand&Grand высотой до 34 этажей, расположены «Дом печати», отель Hampton by Hilton Ufa, развлекательный комплекс «Тинькофф холл».

ООО СЗ «Небо столицы» зарегистрировано в сентябре 2017 года в Уфе. Компанией через ООО «Небоскреб» владеют Юсуп Рахимов (97%) и Ихлас Казаков (3%). Застройщик входит в ГК «Первый трест». За прошлый год убыток «Неба столицы» составил 2,6 млн руб. Размер уставного капитала — 80 млн руб.

Венера Хисамова

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