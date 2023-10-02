Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие именно камни подорожали и стоит ли их сейчас покупать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GIA.edu Фото: GIA.edu

Моя традиционная рубрика — камень рожденных в текущем месяце. В октябре, согласно классификации Ассоциации ювелиров Америки, это опал и турмалин. Про оба камня в «Стиле» мы говорили не раз. Но про турмалины мне есть, что рассказать нового и интересного.

Недавно в Гонконге завершились сентябрьские выставки драгоценных камней и ювелирных украшений. Их две, они занимают огромные площади и идут неделю. В конце удовольствие доставляет только счетчик шагов на смартфоне — и то, если ты любитель спорта. В остальном же, как после всех крупных экспозиций, усталость и ощущение, что все смешалось и ничего не запомнилось.

Но даже это состояние первых дней после выставки не вытравит из памяти турмалины. И не потому, что появились какие-то новые виды, цвета, месторождения. А потому, что цены на зеленые и синие турмалины хорошего качества отправляются в космос.

Их рост поражает. И я не о параибах — они уже давно невероятно дороги. Просто хорошие турмалины растут в цене. При этом камни среднего качества тех же цветов вообще не дорожают. И эта тенденция рынка касается многих других камней. Так что если вы родились в октябре и уже покупали себе турмалины — и, что важно, хорошего качества, — вы все сделали правильно. Если нет — сейчас самое время.