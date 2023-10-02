Минспорт Красноярского края прокомментировал ситуацию с «Платинум Ареной»

В минспорт Красноярского края заявили, что никаких критических угроз относительно состояния «Платинум Арены» нет. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в ведомстве, в настоящее время объект эксплуатируется в режиме проведения тренировочных и спортивных мероприятий, проведение массовых культурных мероприятий временно ограничено.

В краевом минспорта заявили, что после передачи объекта в собственность региона были выявлены «строительные недостатки». Техническое обследование арены проходит с июля текущего года.

«В настоящее время работа по инструментальному обследованию объекта продолжается, и именно в целях корректной работы экспертов во время инструментального обследования и получения объективных результатов обследования, проведение массовых культурных мероприятий на объекте временно ограничено», - сообщили в минспорта.

По данным экспертов, техническое состояние монолитных плит перекрытия является работоспособным. В свою очередь в прокуратуре края напротив отметили по итогу проверки, что состояние монолитных плит перекрытия имеет пластические деформации – наблюдается увеличение ширины перекрытия силовых трещин.

На основании этого, а также ряда других недостатков, выявленных в ходе проверки, надзорное ведомство направило иск в Арбитражный суд к агентству по управлению госимуществом края, региональному центру спортивных сооружений, АО «Платинум Арена» и минспорту региона. Прокуратура требует вернуть переданную региону в дар к Универсиаде «Платинум Арену».

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Александр Киселев