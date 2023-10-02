В Волгоградской области чиновника оштрафовали за неисполнение решения суда

Бывший глава Бурлукского сельского поселения Волгоградской области признан виновным в фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) и злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ), сообщают в прокуратуре региона.

Суд установил, что Дмитрий Горьковенко длительно время не инициировал рассмотрение вопроса о выделении бюджетных денег на обеспечение безопасности водоснабжения поселка несмотря на наличие вступившего в силу решения суда.

«При этом в течение ряда лет бюджет поселения являлся профицитным, дополнительные денежные средства в полном объеме не осваивались», — отмечают в прокуратуре.

В 2021 году администрация под руководством подсудимого уже была привлечена к ответственности за неисполнение требования исполнительного документа (по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ). Обжаловав решение, чиновники представили суду фиктивные документы, свидетельствующие о принятии мер к исполнению решения.

Вину в содеянном Дмитрий Горьковенко не признал. Котовский районный суд признал фигуранта виновным в обоих эпизодах и назначал штраф в размере 50 тыс. руб. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений — решение вступило в законную силу.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.