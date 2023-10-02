565 семей въехали в новые квартиры в 16 литере семейного квартала “Достояние” от ГК “ЮгСтройИнвест”

Группа компаний “ЮгСтройИнвест” сдала новый дом - 16 литер семейного квартала “Достояние”.

В нем будут жить 565 семей. По традиции компания сдала дом раньше намеченного срока. А многие новоселы въехали в квартиры с готовым ремонтом и мебелью.

Главный приоритет в работе “ЮгСтройИнвест” - обеспечить комфорт жителям своих микрорайонов. Жильцам 16 литера не нужно будет ехать далеко, чтобы заняться спортом или устроить пикник. Во дворе - спортплощадка с современными тренажерами и мангальная зона с уютными беседками, где можно отдохнуть всей семьей. С особым вниманием “ЮгСтройИнвест” создает игровое пространство для детей. Юные жильцы уже оценили новые игровые площадки и остались очень довольны.

- Для всего коллектива "ЮгСтройИнвест" сдача каждого дома важное радостное событие. У наших новоселов начинается комфортная и насыщенная жизнь. Для этого "ЮгСтройИнвест" всегда учитывает актуальные запросы рынка и пожелания клиентов. Людям важно, чтобы рядом с домом были детские садики и школа, чтобы было приятно гулять с детьми, заниматься спортом. “Достояние” стал именно таким, уютным и комфортным. Здесь вместе с первыми домами открылся детский сад, 1 сентября начала работу большая современная школа, где учатся полторы тысячи детей, готовится к открытию второй садик, - говорит Андрей Анашкин, заместитель генерального директора группы компаний “ЮгСтройИнвест”. - От имени генерального директора “ЮгСтройИнвест” Юрия Ивановича Иванова, от всего большого коллектива желаю счастья нашим новоселам, чтобы в ваших семьях всегда царили счастье и любовь, росли дети и внуки!

Краснодарцы охотно выбирают квартиры в “Достоянии”. Народную любовь подтверждают и престижные федеральные награды: диплом “Надежные новостройки” и премия Urban Awards ЭвОрдс в номинации “Социальная инфраструктура в новом районе”. Но самая лучшая - счастливые жильцы!

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