Первый этап монтажа модульного причала в «Хохловке» оценили в 1,5 млн рублей

Пермский краеведческий музей (ПКМ) объявил электронный аукцион на выполнение первого этапа работ по дноуглублению и устройству модульного причала на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» (филиал ПКМ). По информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 1,56 млн руб. Прием заявок будет осуществляться до 10 октября. Согласно техзаданию, завершить первый этап обустройства причала победитель аукциона должен будет до 15 декабря текущего года.

Напомним, изготовлением самого причала занималась Пермская судоверфь (ПСВ). Сообщалось, что стоимость конструкции составит 30,5 млн руб. Причал позволит принимать как маломерные, так и транзитные пассажирские суда, вплоть до трех- и четырехпалубных теплоходов проекта 588 (типа «Михаил Кутузов) и 301 («Владимир Маяковский»).