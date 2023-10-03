Технологический фундамент

Девелоперы, работающие на рынке Свердловской области, к лету 2024 года должны будут полностью перейти на работу с технологиями информационного моделирования (ТИМ). И тогда как одни застройщики начали процесс внедрения современных технологий еще пять лет назад, другие занялись этим совсем недавно. Всеопрошенные участники рынка отмечают, что ТИМ не только облегчает работу попроектированию и ведению проектов, но и снижает издержки. В последнее время использовать данную технологию начали не только при строительстве домов, но идорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На протяжении последних лет уральские застройщики переходят на ТИМ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На протяжении последних лет уральские застройщики переходят на ТИМ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Переходный период

Применение технологий информационного моделирования (ТИМ, англ. BIM — Building Information Model.¬— Review) существенно изменило подход к работе девелоперов. Современные технологии позволяют создавать интеллектуальные проекты зданий, обеспечивать качественный контроль над строительством и эксплуатацией сооружений, а также избегать ошибок, которые могли быть допущены из-за человеческого фактора. По итогу компании более эффективно контролируют сроки и качество строительства, а также снижают затраты на подготовительный этап работ.

В России на фоне общей тенденции в цифровизации всех отраслей экономики использование новых технологий становится обязательным требованием. Полностью девелоперы и их подрядчики должны перейти на ТИМ уже к июлю 2024 года. «С 1 июля компании, строящие жилье с привлечением средств дольщиков, должны будут перейти на ТИМ-проектирование. Это не самое простое изменение принципов работы. И большой вызов для отрасли. Поэтому мы стремимся рассказать средним и малым игрокам о том наборе инструментов, который у них есть, чтобы соответствовать требованиям законодательства. И какой положительный эффект они могут получить от вхождения этих норм. Речь о сокращении числа процедур, повышении эффективности в связи с экономией времени, трудозатрат»,— отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

Власти Свердловской области отмечали, что к полному переходу на ТИМ готовы все крупные, по региональным меркам, застройщики. Кроме того, в регионе ТИМ вовсю применяется в бюджетной сфере при строительстве школ, больниц, детских садов и других капитальных объектов. «Теперь эти нормы приходят и к тем, кто работает с “долевкой”. Мы считаем, что застройщикам необходимо понять, как это будет работать»,— подчеркнул заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов.

Руководитель службы развития продукта и BIM-технологий Группы «Эталон» Денис Смирнов считает, что для крупных девелоперов, на которых приходится не менее 60% рынка, выполнить требование об обязательном переходе на ТИМ, не будет проблемой. По его словам, лидеры рынка уже используют как зарубежные, так и отечественные технологии, и в то же время занимаются разработкой собственных решений.

При этом он подчеркнул, что внедрение ТИМ может негативно отразиться на средних и мелких компаниях, для которых это станет большим расходом ресурсов. «Это большие вложения на стадии проектирования, стройки и эксплуатации. Поэтому собственной разработкой технологий и занимаются компании из первой десятки-двадцатки, а небольшие застройщики чаще всего покупают готовые решения»,— пояснил господин Смирнов.

Время технологий

Несмотря на общую цель полностью перейти на ТИМ к 2024 году, застройщики, работающие на рынке Свердловской области, начали процесс внедрения технологий в разное время. Так, Группа «Эталон» проводит работу по переходу компании в цифровую среду с 2014 году, а в целом технологии информационного моделирования применяются компанией более 10 лет. Денис Смирнов отметил, что все разделы проектирования были полностью переведены в ТИМ-среду к 2019 году. Девелопером был также разработан ряд собственных цифровых продуктов для оценки земельных участков, проектирования, стройки, продаж. Помимо этого, «Эталон» перешел от ручной работы дизайнеров, готовивших планировки квартир на сайт, к выгрузке и адаптации планировочных решений из BIM-модели. Благодаря этому время на создание квартирографии удалось сократить практически на 94%.

Руководитель ТИМ-департамента одного из крупнейших уральских застройщиков компании «Атомстройкомплекс» Роман Овсянкин рассказал, Review что ТИМ-департамент был создан в структуре компании пять лет назад в рамках оптимизации производственного цикла и цифровизации компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осуществить переход на ТИМ девелоперы должны в 2024 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Осуществить переход на ТИМ девелоперы должны в 2024 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Строительный холдинг полного цикла является прямым выгодополучателем той оптимизации, которую дает ТИМ на каждом этапе всех задействованных бизнес-процессов компании. За эти пять лет помимо специалистов института комплексного проектирования к работе с моделью и ее данными мы подключили сметчиков, руководителей проектов, специалистов производственно-технического отдела (ПТО), начали работать с нашим производством. Сегодня все новые объекты — как жилье, так и социальная инфраструктура — создаются в модели, этот процесс продолжает масштабироваться и уже поставлен на поток»,— отметил господин Овсянкин.

Следующий этап, к реализации которого приступил «Атомстройкомплекс» — решение задач, связанных с автоматизированным получением смет и планированием на основании данных из модели. В компании ожидаются, что это позволит вывести на новый уровень контроль над объемами выполнения работ, эффективно выстроить производственную загрузку предприятий, наладить качественную работу служб технадзора на основе информационной модели. Для реализации данных процессов девелопером разрабатывается унифицированная система классификации, которая, как утверждает Роман Овсянкин, уже значительно упростила работу сметных отделов и ПТО.

Сейчас в «Атомстройкомплексе» намерены внедрить работу с моделью на всех этапах жизненного цикла объекта во всех подразделениях компании, которые вносят или извлекают из модели информацию, в том числе на этапе эксплуатации. «Более того, покупатель квартиры на ранних этапах также может влиять на модель будущего объекта, выбирая через отдел продаж или тип отделки в квартире, или меблировку, либо расположение выключателей и розеток»,— добавил руководитель ТИМ-департамента. В результате реализация этих планов позволит получать и анализировать весь объем данных об объекте и делать в итоге точные прогнозы, сокращать издержки, связанные с устранением недочетов, повышать эффективность работы компании.

Ряд других застройщиков начали применять ТИМ значительно позже других участников рынка. Директор по проектированию и подготовке к строительству «Группы ЛСР» на Урале Иван Кудрявцев заявил Review, что так или иначе технологии информационного моделирования застройщик использует в своей работе уже несколько лет, но активное внедрение началось с 2020 года. Сейчас компания применяет ТИМ для разработки всех разделов проектирования. Высокий уровень проработки модели здания в ТИМ, как отмечает господин Кудрявцев, позволяет нам свести до нуля ошибки при проектировании. Сейчас в планах «Группы ЛСР» внедрить сквозную цифровизацию вплоть до эксплуатации объектов.

В «Атлас Девелопмент» масштабный проект по цифровой трансформации стартовал в этом году. В компании отмечали, что первым этапом трансформации стало создание единой информационной системы, регистрирующей плановые и фактические финансовые показатели. Впоследствии был запущен проект по организации электронной торговой площадки. Также застройщик перешел на новую систему автоматизированного строительного контроля. Летом компания находилась в процессе запуска системы по управлению проектной документацией, что позволит перейти от обмена бумажными носителями к электронным документам.

Проблемой для застройщиков может стать временно отсутствие альтернативы зарубежным технологиям. Например, в конце 2022 года российское подразделение разработчика программы для 3D-проектирования зданий и дизайна Autodesk запустило процедуру ликвидации. Девелоперы отмечали, что компания была одним из основных поставщиков программного обеспечения (ПО) для жилищного строительства. Аналитики BuildDocs считают, что застройщики не смогут перейти на отечественное программное обеспечение в определенные Минстроем сроки, а случится это лишь в 2026 году. В этот период будет нужно не только разработать продукты для стройки и эксплуатации и внедрить их, но и обучить кадры.

Технологии закатали в асфальт

ВСвердловской области технологии ТИМ начали внедрять и в дорожном строительстве. В региональном управлении автомобильных дорог Review рассказали, что с 2023 года подрядные организации будут создавать информационные модели объектов при выполнении работ по государственным контрактам на проектирование строительства и реконструкции автодорог. Данное положение содержится в техническом задании Управления автодорог Свердловской области на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации объектов капитального строительства. Согласно заданию, проектная документация должна экспортироваться из цифровой модели в объеме, необходимом для получения положительного заключения госэкспертизы, разработки рабочей документации, выполнения строительно-монтажных работ.

Так, цифровые технологии были использованы при ремонте участка Серовского тракта вблизи Невьянска, где применялась система 3D-нивелирования. Данная технология представляет собой систему контроля положения рабочего оборудования дорожной машины, например, фрезы по высоте и уклону. Так система повышает эффективность дорожных работ, а также снижает риск недоделок.

«Технология уже доказала свою эффективность. Налицо экономия материалов, времени и трудозатрат»,— отметил директор Невьянского ДРСУ АО «Свердловскавтодор» Виктор Копанов. Он добавил, что применение цифровой модели возможно и при укладке асфальта.

Для применения технологии 3D-нивелирования непосредственно на дороге машина-сканер с системой спутникового позиционирования сканирует существующее покрытие. Она определяет координаты каждой точки, на основании чего впоследствии создается 3D-модель полотна с учетом всех выпуклостей и впадин. Программа и данные загружаются в бортовой компьютер дорожной машины, которая выполняет фрезерование согласно цифровой модели. Цифровая модель сохраняется в памяти дорожной техники, поэтому на дороге не надо выставлять никаких меток. В связи с этим дорожная техника может продолжить работу на следующий день даже при замене бригады без дополнительных переустановок.