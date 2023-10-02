Челябинский миндортранс проведет проверку по жалобам на водителей маршруток

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области планирует провести проверку по жалобам жителей областного центра на водителей маршрутных такси №86. Горожане в своих обращениях указывают, что что водители отказываются ехать до конечной и выезжают на рейс не с начала маршрута.

«С начала перестройки маршрута, в летний период, удалось уехать на нем (с остановки улица Клайна. – “Ъ-Южный Урал”) лишь дважды, так как за 30-40 минут ожидания ни одного маршрутного такси №86 не приходит, — указывает автор одной из жалоб. — Проживая там, я наблюдаю, что данные маршрутки выезжают из дворов по Краснопольскому проспекту, а также со дворов напротив Образовательного центра №2». Заявитель добавляет, что несколько раз на обратном пути водители на остановке «ЖК Александровский» спрашивали пассажиров, далеко ли им еще ехать, потому что «явно были не намерены завершать свой рейс на конечной остановке».

Автор другой жалобы указывает, что на том же «Александровском» водитель отказался ехать дальше и заставил ее выйти. «На улице холодно, дождь, я попросила, чтобы довезли до остановки, в ответ на меня посыпались маты и оскорбления»,— рассказала челябинка.

В Миндортрансе сообщили, что маршрут обслуживает ООО «Автолига» (директор — Александр Комельков). Планируется совместная с перевозчиком работа для «выявления нарушителей, привлечения их к ответственности, депремирования по итогам работы за месяц»,— сообщают в министерстве.