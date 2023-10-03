Резидентов завозят в парки

В последние годы все большую популярность на Урале в соответствии с федеральным трендом набирает создание индустриальных парков и технопарков. Они строятся на базе бывших заводов либо создаются на изначально пустой территории. Метод создания самих производств на площадках зависит от особенностей и потребностей компаний-резидентов. По мнению экспертов, инвестиционные площадки не только способствуют развитию экономики региона присутствия, но и улучшают инфраструктуру близлежащих населенных пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Свердловской области ведется строительство нескольких индустриальных парков

Фото: Проектная документация В Свердловской области ведется строительство нескольких индустриальных парков

Фото: Проектная документация

Парки вошли в тренд

Строительство инфраструктурных объектов сегодня является федеральным трендом и основным инструментом поддержки создания новых производств, считают в «Корпорации развития Среднего Урала» (КРСУ). «Достаточно сказать, что технопарки и индустриальные парки — это место работы для более чем 245,8 тыс. человек. Абсолютные показатели по рабочим местам увеличены в четыре раза за 10 лет. Общее число резидентов индустриальных парков приблизилось к отметке 5тыс. За 2022 год в индустриальных парках разместились 679 новых предприятий»,— пояснили в КРСУ, добавив, что количество индустриальных парков встране увеличивается в среднем на 19% ежегодно (за 10 лет их число возросло на 297 единиц), а объемы инвестиций, которые осуществляют резиденты, на 2022 год превысили 1,65 трлн руб.

Индустриальные парки представляют собой специально организованную территорию для размещения новых производств. Их размещают на земельных участках, обеспеченных инфраструктурой, необходимой для осуществления деятельности компаний-резидентов. Технопарки — это управляемые УК комплексы объектов коммунальной, транспортной и технологической инфраструктур, обеспечивающие полный цикл услуг по размещению и развитию резидентов.

Со стороны государства финансируется развитие инфраструктурных объектов. Только по линии федерального Минпромторга на 2023–2025 годы заложено 47,5 млрд руб. на поддержку создания индустриальных парков и технопарков. Помимо этого, в развитие данных проектов вкладываются и региональные деньги.

Типология технопарков сейчас расширяется, каждый из них приобретает свою специфику. На сегодняшний день существуют:

— «Технопарки» — стандартное решение для создания инфраструктуры под МСП;

— «Технопарки в сфере высоких технологий» — площадки, объединяющие инновационные предприятия и научные организации, финансовые институты в одном месте;

— «Промышленные технопарки» — площадки, где акцент находится на освоении и расширении производства обрабатывающей продукции;

— «Промышленные технопарки в сфере электронной промышленности» — аналогичные предыдущему виду площадки, но с отраслевой спецификой;

— «Агропромышленные парки» и «Экотехнопарки».

«Если тренд продолжится, в ближайшем будущем мы можем ожидать появления специальных схожих структур в сферах искусственного интеллекта»,— прогнозируют в КРСУ.

От greenfield до brownfield

Существуют две ключевые модели создания объектов промышленной инфраструктуры: greenfield (система промышленных объектов создается на новой территории, где раньше не были размещены никакие производства) и brownfield (промышленная зона строится на территории, где раньше находились заводы и другие производственные объекты времен СССР).

Как пояснил заместитель директора по проектно-аналитической работе АКИТ РФ (Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России) Евгений Кравченко, модель greenfield широко применяется при создании индустриальных парков. «Эти проекты обычно подразумевают подготовку земельного участка с подведенной к участкам инфраструктурой, и управляющие компании редко рассматривают возможность строительства зданий и сооружений на территории парка»,— отметил господин Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Технопарк "Космос" будут строить в новом районе Новокольцовский

Фото: Проектная документация Технопарк "Космос" будут строить в новом районе Новокольцовский

Фото: Проектная документация

Как считает аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева, преимуществами системы промышленных объектов greenfield является свобода в выборе участка и гибкость при определении технических параметров объекта. «Такой тип площадки более привлекателен компаниям, начинающим свою деятельность в России, когда необходимо с нуля выстраивать свою собственную инфраструктуру. Это позволяет сокращать издержки производства и внедрять новые технологии, которые будут и в будущем контролировать расходы»,— пояснила она.

Из минусов такого подхода эксперт отметила отсутствие дорог и транспортных узлов, сложности в проведении коммуникаций, «возведение которых будет небыстрым процессом, к тому же недешевым». Примером такого типа площадки она назвала промышленный парк «Софийский» в Санкт-Петербурге.

Преимуществами системы промышленных объектов brownfield Наталия Пырьева назвала наличие готовой инфраструктуры (транспортной, производственной), необходимых коммуникаций, наличие офисных, административных, складских помещений, доступная аренда. К минусам эксперт отнесла тот факт, что такие площадки по большей части основаны на бывших советских предприятиях, в связи с чем могут быть необходимы ремонтные работы коммуникаций, крыш, транспортных составляющих. Индустриальным парком типа brownfield является «Промпарк С11» в Уфе.

По словам господина Кравченко, обе модели имеют свои преимущества и недостатки: «Одно из главных преимуществ модели brownfield — ускоренные сроки подготовки площадки к эксплуатации по сравнению с созданием объекта с нуля. Однако этот подход часто влечет за собой необходимость реконструкции старых и непригодных для использования зданий». Представитель АКИТ РФ отметил, что во многих случаях реконструкция оказывается дороже и затратнее по времени, чем строительство на новом месте. На практике стоимость обновления старых объектов может превышать расходы на создание новых на необжитой территории.

В Уральском федеральном округе (УрФО) также реализованы подобные проекты, отметил Евгений Кравченко. В пример он привел промышленный технопарк ЗЭМ в Челябинской области, который был создан по модели brownfield, предполагающую реконструкцию и модернизацию существующих объектов. В то же время в Свердловской области был основан технопарк высоких технологий «Университетский», разработанный согласно greenfield-подходу, что предусматривает строительство площадки в чистом поле. В КРСУ отметили, что к модели greenfield также относятся индустриальный парк «Богословский» и технопарк «Космос».

Мнения экспертов о том, какая модель в России популярнее, расходятся. Как считает Евгений Кравченко, на данный момент большая часть проектов основывается на модели greenfield. Наталия Пырьева же утверждает, что в России в большей степени пользуются популярностью системы промышленных объектов brownfield, «поскольку остается масса простаивающих площадей с советских времен, которые имеют и большие площадки, и удобное расположение, и наличие коммуникаций».

«Крупные предприятия часто выбирают greenfield, поскольку им необходима большая территория и удобнее строить производство с нуля, используя свободное пространство в соответствии со своими нуждами. Малый и средний бизнес склонен выбирать brownfield, поскольку им невыгодно самостоятельно возводить производство, если есть возможность использовать готовое пространство со всеми необходимыми коммуникациями»,— добавила аналитик ФГ«Финам».

Разбились по методам

Выбор типа конструкции, как правило, зависит от размера и потребностей предприятия, пояснил Евгений Кравченко: «На деле в индустриальных парках часто сами резиденты строят необходимые производственные помещения, особенно в проектах типа greenfield. Поскольку конкретных требований к зданиям для резидентов нет, каждая компания самостоятельно решает, какое сооружение ей построить».

По его словам, для предприятий малого и среднего бизнеса в индустриальных парках действительно может быть выгоднее использовать легковозводимые конструкции: «Они экономичны, быстро устанавливаются и могут удовлетворять базовые потребности таких компаний в производственных помещениях без лишних затрат».

В то время как крупные предприятия, имеющие больший объем производства и более специфические требования к инфраструктуре, могут потребовать более сложные и долговечные конструкции. «Эти компании часто инвестируют в долгосрочные проекты и стараются обеспечить максимальную надежность своих производственных площадей»,— добавил представитель АКИТ РФ.

В «Корпорации развития Среднего Урала» также подтверждают, что выбор типа конструкций может отличаться в зависимости от размера и потребностей предприятия. Так, на данный момент резиденты индустриального парка «Богословский» располагаются в производственных зданиях площадью 1,5 тыс. кв. метров, выполненных из железобетонного или металлического каркаса, с наличием внутрицеховых грузоподъемных механизмов, а также всей необходимой инженерной инфраструктурой. В Корпорации отметили, что такие производственные здания, как показала практика, оптимально подходят для работы малого бизнеса.

«В целом на территории индустриального парка резиденты самостоятельно выбирают технологию возведения своих зданий и сооружений, исходя из требований действующих норм и своего планируемого технологического процесса на площадке»,— подчеркнули в КРСУ.

Необходимость применения другого подхода к строительству видна на примере технопарка «Космос», который Корпорация планирует построить на территории нового района Новокольцовский в Екатеринбурге. Проект предполагает создание научно-производственной предпринимательской экосистемы, которая совместит в себе как малые инновационные предприятия, так и крупное высокотехнологичное производство. Внутри технопарка разместятся лаборатории, испытательные центры и полигоны, центр коллективного пользования и прочие объекты.

«Для удовлетворения потребностей каждой категории резидентов и создания различных по своему назначению объектов в одном здании необходим более специализированный подход к выбору конструктива и инженерных сетей. Он будет учитывать множество требований, применяемых особенным образом к каждому объекту»,— добавили в Корпорации. В строительстве технопарка «Космос» планируют применять энергосберегающие технологии, продуманное устройство инженерных сетей и благоустройства.

«Затраты на строительство легковозводимых конструкций в несколько, а то и в десяток раз ниже, чем затраты на строительство зданий из стального или железобетонного каркаса. Но не надо забывать, что все они предназначены для разных технологических задач и операций»,— подчеркнули в КРСУ.

Уральский опыт

Когда управляющая компания индустриального или технопарка разрабатывает начальные планы и бюджеты, она старается учитывать потребности будущих резидентов, отметил Евгений Кравченко. По его словам, это особенно важно, так как разные отрасли, например, пищевая и электронная промышленности, имеют различные требования к производственным площадям.

«Если в начале проекта у управляющей компании уже есть договоренности с конкретными предприятиями, которые планируют разместиться в парке, то разрабатываются индивидуальные проекты. В противном случае, когда нет четкого представления о будущих резидентах, управляющая компания предпочитает создавать стандартные или универсальные помещения»,— подчеркнул господин Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общее число резидентов таких парков составляет около 5 тыс.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Общее число резидентов таких парков составляет около 5 тыс.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Например, на Урале новым резидентом на площадке индустриального парка «Богословский» стала нефтесервисная и производственная компания «Богословский Инженерный Центр» (БИЦ). Как рассказали в КРСУ, резидент планирует инвестировать в свой проект не менее 300 млн. руб. Проект предусматривает возведение инженерного центра, производственных и административных зданий, а также закупку оборудования для обработки данных.

В качестве технологии возведения каркаса своих производственных зданий компания БИЦ выбрала стальные тонкостенные конструкции. «Такой подход к возведению каркаса обусловлен отсутствием повышенных требований к зданию в части воздействий на него определенных производственных нагрузок и факторов, а также отсутствию в необходимости грузоподъемных механизмов, рассчитанных на работу с грузами большой массы»,— отметили в КРСУ.

В Корпорации добавили, что этот способ возведения каркаса позволяет сократить сроки начала производственной деятельности с момента аренды резидентом земельного участка, но он не подходит для тяжелой промышленности ввиду высоких нагрузок, температур и прочих факторов, которые влияют на строительные конструкции и здания.

Площадки для населения

Индустриальные парки способствуют развитию экономики региона, поскольку это дает новые рабочие места, улучшает транспортную инфраструктуру, благоприятно воздействуют на рост местного бизнеса вне промпарков, считает аналитик «Финам». Кроме того, по ее словам, предприятия ищут различные товары для своего бизнеса у местных производителей, что позволяет им сокращать издержки на доставку.

Как пояснил заместитель директора по проектно-аналитической работе АКИТ РФ, индустриальные парки и технопарки создаются для поддержки и развития бизнеса компаний-резидентов. Эти компании, в свою очередь, и создают новые рабочие места, увеличивают налоговые поступления и вносят свой вклад в экономику региона. По его словам, чтобы такие парки работали эффективно, требуется хорошо развитая инфраструктура вокруг них, включая дороги и другие социальные удобства.

«Обычно парки строятся либо в местах с уже существующей инфраструктурой, либо дополнительно строится все необходимое для нормального функционирования парка и удобства резидентов. Именно благодаря этой дополнительной или существующей инфраструктуре близлежащие населенные пункты также получают стимул к развитию, улучшая качество жизни местных жителей и привлекая новых»,— заключил Евгений Кравченко.

Диана Сунагатуллина