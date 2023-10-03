За кадры выходят в бой

Потребность в специалистах высшего и среднего уровня профессиональной квалификации за год выросла на 8,7% и 5,6% соответственно, следует из ежегодного опроса СОСПП. Число вакансий в строительной сфере выросло на 50%, а количество резюме уменьшилось на 11%. Среди причин — демографическая яма 90-х и нулевых, увеличение темпов строительства, а также тот факт, что эти специальности долгое время были непопулярны среди абитуриентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В строительной сфере, как и во многих других, образовался дефицит кадров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В строительной сфере, как и во многих других, образовался дефицит кадров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рабочих катастрофически не хватает

За последний год почти все исследования рекрутинговых агентств можно свести к одному выводу — уровень безработицы в Свердловской области уменьшается, а ситуация с кадрами на уральских строительных предприятиях продолжает ухудшаться. Так, по данным ежегодного опроса Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), доля компаний, отметивших, что у них нет и не было проблем с кадрами, уменьшилась за год почти вдвое — с 12,4% до 6,5%. А число тех предприятий, у которых ситуация ухудшилась, увеличилось на 10,9% и составило почти треть от всех опрошенных компаний (31,5%). Больше всего предприятиям не хватает квалифицированных рабочих, об этом заявили 61,5% компаний. Потребность в специалистах высшего и среднего уровня профессиональной квалификации выросла за 2022 год на 8,7% и 5,6% соответственно.

По данным аналитики сервиса hh.ru, в Свердловской области число вакансий в профессиональной сфере «Строительство, недвижимость» за год увеличилось на 50%, а число резюме — снизилось на 11%. Для сравнения, в августе 2022 года количество резюме превышало показатель 2021 года на 32%.

В пресс-службе сервиса сообщили, что среди самых востребованных в строительстве специалистов наиболее дефицитными на Урале являются сварщики (в УрФО на одну вакансию сварщика приходится 1,3 резюме при норме не менее четырех) и разнорабочие (1,3). Кроме того, к наиболее дефицитным относятся маляр (1,4), слесарь-сантехник (1,5), машинист (1,6), монтажник (1,6), прораб (1,9), электромонтажник (1,9). «В базе проблематики — демографическая яма 90-х и нулевых годов. Дополнительно ситуацию с отсутствием в силу демографии людей на рынке труда усугубили события, произошедшие после 2020 года. Статистика демонстрирует интенсивное снижение количества сотрудников 25–29 лет и острую нехватку персонала 20–24 лет, доля которого примерно в два раза ниже, чем в других возрастных группах»,— пояснила руководитель пресс-службы hh.ru по Уралу Анна Осипова.

Участники рынка подтверждают востребованность выпускников строительных и инженерных специальностей на рынке труда. «Специалистов-проектировщиков, конструкторов, специалистов по проектированию инженерных сетей, руководителей стройкой, архитекторов катастрофически не хватает. Теперь работодатели стоят в очередь за выпускниками,— пояснила Review доцент кафедры архитектуры Института строительства и архитектуры УрФУ Ирина Мальцева.— В месяц мы подписываем два-три договора о сотрудничестве с работодателями. Предприятия просят студентов и на оплачиваемую практику, и на работу с возможностью совмещения обучения в университете и, конечно, выпускников».

По словам коммерческого директора «Атлас Девелопмент» Анастасии Стройковой, в строительной отрасли не хватает специалистов раздела отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации (ОВВК), присутствует конкуренция за опытных главных инженеров проектов, а также рабочих. Она добавила, что компания создает банк потенциальных кандидатов, а часть вакансий открывается раньше под будущие объемы строительства.

По словам заместителя генерального директора саморегулируемых организаций «Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций» Дениса Снеткова, одна из причин дефицита кадров в том, что труд многих специальностей — ручной, индивидуальный, то есть, подписывая документы о сдаче объектов, инженерно-технические работники берут ответственность на себя. Он добавил, что дефицит кадров наблюдается среди инженерно-технических работников, электромонтажников, сантехников, инженеров-проектировщиков, электрогазосварщиков, монтажников, а также прорабов и сварщиков.

Зарплата не всегда определяет престиж

В Свердловской области работают около 100 колледжей и техникумов и более 30 университетов. В прошлом году региональное министерство образования и молодежной политики начало реализовывать программу ускоренной подготовки специалистов для предприятий. «Свердловское правительство расширяет участие региона в таких проектах, как “Профессионалитет”, в рамках которого происходит ускоренная подготовка квалифицированных рабочих в колледжах и техникумах,— рассказала исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова.— В регионе существуют восемь кластеров по отраслям, которые ведут ускоренную программу подготовки квалифицированных кадров для предприятий и организаций. Кроме того, компании реализуют проекты по профориентации школьников, акцентируя их внимание на специфике экономики региона».

Ирина Мальцева рассказала, что существует строительный класс, в котором читают лекции, проводят экскурсии со старшеклассниками — абитуриентами. “Благодаря этому большинство идет в наш институт осознанно”,— подчеркнула госпожа Мальцева. По ее словам, выпускников привлекают интересные проекты, престижность строительной компании или архитектурного бюро, возможность получить современный опыт, передовые технологии и зарплата, однако она не всегда является определяющим фактором при выборе профессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты отмечают, что в строительной отрасли важны хорошие условия, а так же необходимо поднимать престиж профессии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Эксперты отмечают, что в строительной отрасли важны хорошие условия, а так же необходимо поднимать престиж профессии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным сервиса hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в вакансиях от компаний из строительной отрасли в УрФО составляет 103,4 тыс. руб. При этом рыночный диапазон предлагаемых зарплат существенно отличается в зависимости от региона. Так, в Ямало-Ненецкий автономном округе (ЯНАО) зарплата может составлять от 114,9 тыс. руб. до 174,7 тыс. руб., в Тюменской области — от 69,6 тыс. руб. до 160,9 тыс. руб., в Свердловской области — от 57,4 тыс. руб. до 137,9 тыс. руб., а в Курганской области — от 50тыс. руб. до 148,2 тыс. руб.

По мнению Анастасии Стройковой, на рынке стоит вопрос о повышении престижности рабочих профессий. «Всей отрасли, на наш взгляд, нужно прикладывать усилия для того, чтобы в целом престиж профессий в строительной сфере повышался, это поможет взращивать как можно большее количество молодых кадров на будущее. У нас реализуется программа наставничества. Речь о тех случаях, когда мы берем специалистов, которым необходимо “подрасти” в своих компетенциях, а опытные сотрудники передают им свои навыки и знания»,— рассказала госпожа Стройкова.

Подрядные строительные компании (малый бизнес) заинтересованы в приеме на работу студентов, если будут предоставлены площадки и помещения для проведения практики, если в законодательство будет внесено изменение по части увеличения обрабатываемого срока при заключении ученического договора, считает Денис Снетков. Также, по его словам, на подготовку кадров повлияет, если на государственном уровне будет создан конкретный механизм компенсации для строительных компаний при работе с молодыми специалистами. «Сотрудники промпредприятий и представители строительных и проектных организаций нам говорят: “мы можем обучать молодые кадры, но многие потом уходят в другие компании. Поэтому механизм компенсации наших затрат со стороны государства однозначно нужен”»,— заявил господин Снетков.

Борьба за строителей продолжается

По данным опроса СОСПП, последние три года самыми популярными механизмами развития кадрового потенциала являются продвижение лучшего опыта партнерства промышленных предприятий и образовательных учреждений по практико-ориентированному образованию, реализация программ наставничества, участие предприятий в реализации проектов по профориентации школьников и программы внутренней трудовой мобильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники рынка отмечают, что помогать в решении проблемы должны на государственном уровне

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Участники рынка отмечают, что помогать в решении проблемы должны на государственном уровне

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В компаниях отмечают, что на рынке продолжается борьба за кадровые ресурсы. «В Екатеринбурге плотная конкуренция в девелопменте. Кроме того, на рынок города активно выходят крупные федеральные компании и компании из других регионов. Это еще больше повлияло на борьбу за квалифицированные кадры. Отмечу, что не стоит забывать про достаточно долгий период, когда инженерные специальности были непопулярны у абитуриентов. Тогда было модно поступать на финансовые направления, юриспруденцию и психологию»,— рассказала Анастасия Стройкова.

В «Уральском объединении строителей» и «Лиге проектных организаций» подчеркнули, что среди навыков, полезных для карьеры в строительстве и проектировании выделяются знание практики проектировании, в том числе с помощью BIM (новая трехмерная модель), умение проектировать мосты и работать с металлоконструкциями, работа в коллективе, с большим объемом информации.

Дефицит не исчезнет

Чтобы решить проблему с кадрами, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России планирует сформировать кадровый резерв из квалифицированных управленцев в строительной отрасли. Данная инициатива направлена на формирование пула экспертов, управленцев в строительной отрасли. «Учитывая тот факт, что наша компания вышла сразу в несколько новых регионов, где ощущается нехватка кадров, мы поддержали бы данную инициативу. Важно грамотно сформулировать задачу, просчитать риски и оптимизировать процессы для достижения лучшего результата, а также правильно и в срок реализовать эту идею», — прокомментировал Review президент группы «Эталон» Геннадий Щербина.

Впрочем, по мнению госпожи Мальцевой, дефицит кадров в ближайшее время не исчезнет, так как строительная отрасль продолжает развиваться, а объемы расти. «Осваиваются новые земли, территории под застройку становятся сложнее, появляются новые строительные организации и архитектурно-проектные мастерские»,— прокомментировала Ирина Мальцева. В сервисе hh.ru также уверены, что кадровый голод будет нарастать. «Вопреки обычной экономической ситуации, когда рост оплаты труда происходит на фоне повышения производительности, сейчас размер вознаграждения увеличивается в отрыве от показателя производительности. Причина та же: дефицит нужного ресурса — людей. За право “обладания” им работодатели сражаются ценовыми методами»,— резюмировала Анна Осипова.

Анастасия Таначева