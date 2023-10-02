Объем полученных жителями Удмуртии автокредитов вырос на 79,5% в этом году

По итогу января-августа 2023 года жители Удмуртии взяли кредитов на покупку автомобилей в размере 9,7 млрд руб. Это на 79,5% больше объема за прошлым год, сообщает пресс-служба НКБИ. Среди 30 субъектов, оказавшихся лидерами по данному показателю, регион занимает 24 строчку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В целом по России за этот период выдали автокредитов на 762,6 млрд руб., что на 76,2% больше показателя за прошлый год. Это рекордный показатель объемов выдачи автокредитов в первые восемь месяцев года за всю историю наблюдений.

Отметим, что наиболее серьезная динамика роста оказалась в Татарстане — 99,5%, Башкортостана — 98,2%, Белгородской области — 96,1%, Оренбургской и Ростовской областях — 94,1% и 91,5%. В Москве рост составил 41,3%, Санкт-Петербурге — 56,6%.