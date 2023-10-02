Заведующая отделением сельхозтехникума пойдет под суд за взятки от студентов

В Новосибирской области в отношении заведующей отделением ветеринарии сельскохозяйственного техникума утверждено обвинительное заключение по делу о взятках, сообщает прокуратура региона.

Согласно версии следствия, 61-летняя обвиняемая получала взятки с августа 2018 по апрель 2022 года. За это она выставляла студентам положительные оценки, а также принимала курсовые работы без их фактической сдачи. Уточняется, что взяткодатели обучались по специальности «ветеринарный фельдшер». Общая сумма взяток составила 128 тыс. руб.

В настоящее время уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд. Преподавательнице предъявлены обвинения по ч. 3 ст 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, максимальное наказание – 8 лет лишения свободы).

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Александр Киселев