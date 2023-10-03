Тревожно движемся крекорду

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Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская Фото: Марина Молдавская

С начала прошлого года аналитики из сферы недвижимости, да и обычные граждане с тревогой следили — что же будет с рынком (и с нами). Глядя на все происходящее, порой хотелось кричать в стиле советского кино: “Шеф, все пропало”, рынок недвижимости, в отличие от нас, таких настроений, кажется, не испытывал. Со времен пандемии (событие из прошлой жизни — прим. ред.) рынок, набирая обороты, уперто идет вверх. В социальных сетях, и открытых и уже запрещенных, шли дискуссии на волнующую тему: а будут ли дешеветь квартиры (а то сколько уже можно, помилуйте)? В большинстве своем все отвечали на этот вопрос отрицательно и объясняли, что это очень даже хорошо, а не плохо.

В этом году уральские аналитики то и дело ставили новые рекордные отсечки по числу нереализованных квартир на первичном рынке недвижимости. Представители строительного рынка, не без раздражения, на это отвечали: “Статистика присутствует в интернете — Екатеринбург второй город после Москвы с оперативно продаваемым жильем. Нигде так быстро жилье не продается, как у нас”. А объемы продаваемого жилья сейчас впечатляют. В августе в Екатеринбурге уже был побит исторический рекорд по продажам новостроек. Забегая вперед, аналитики заявляют, что этот год будет рекордным по количеству сделок. Правда какой ценой? Рекордными показателями, во многом сейчас управляет потребительский страх — люди беспокоятся, что таких комфортных условий по ипотеке уже не будет и однозначные ставки канут в лету. Глядя на все это думаешь, кто бы мог подумать, что оформленная несколько лет назад ипотека на «вторичке» под каких-то жалких (почти что ничтожных) 7,7% — это, оказывается, сейчас большая удача. Правда платить еще 20 лет.